Деталь в свадебном наряде Дуа Липы смутила фанатов

Деталь в свадебном наряде британской певицы косоварского происхождения Дуа Липы смутила фанатов. Комментарии, размещенные в соцсети Х, цитирует Daily Mail.

Поклонники обратили внимание на белый костюм из архивной коллекции Schiaparelli. На размещенных кадрах видно, что у жакета свисает подклад. «Кто-нибудь, скажите что-нибудь о подкладе, потому что без него все было бы идеально, или вы все просто игнорируете это?», «Костюм милый, но кто-то указал, что набедренные подкладки видны почти на каждом снимке, и я не могу этого развидеть», — высказались они.

В то же время редакторы издания подчеркнули, что бренд Schiaparelli известен своей склонностью использовать нижнее белье в качестве верхней одежды. Возможно, такое дизайнерское решение в подкладом было преднамеренным, предположили эксперты.

Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Бракосочетание прошло в лондонской ратуше Мэрилебон. Известно, что свадьба состоится на вилле Вальгуарнера XVII века в Багерии, Италия.

В мае Дуа Липа показала фото с девичника с аксессуарами на 22 миллиона рублей. Звезда провела мероприятия в компании близких подруг на Ибице.