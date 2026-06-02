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21:45, 2 июня 2026Бывший СССР

На Украине согласились с Лукашенко в одном вопросе

Дубинский: Лукашенко прав насчет последствий конфликта Белоруссии и Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прав, предупреждая, что возможный конфликт с Украиной расширит фронт на 1500 километров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Лукашенко говорит абсолютно правильную вещь: столкновение с Беларусью — это +1500 километров линии фронта, вдвое к текущей протяженности. Но когда это [президент Украины Владимир] Зеленский в своих авантюрах руководствовался логикой?» — написал он.

По словам Дубинского, Зеленский стремится вовлечь в конфликт Евросоюз (ЕС) и «создать новую точку напряженности», чтобы получить больше денег и оружия, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Лукашенко заявил, что на случай возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Белоруссии у местных военных будет «одна очень серьезная цель», расположенная недалеко от государственной границы двух стран.

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