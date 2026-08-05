Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 5 августа 2026 (обновлено: 20:15, 5 августа 2026)Экономика

Прогуливающихся под окнами москвичей лошадей объяснили

Хозяин прогуливающихся по Новой Москве лошадей призвал не бояться животных
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Москва М125 / Telegram

Прогуливающиеся по району Новые Ватутинки в ТиНАО Москвы лошади оказались дрессированными. Хозяин животных Николай призвал местных жителей их не бояться, пишет «Подъем».

По словам собственника, лошади были куплены для конного шоу. Зимой они живут в арендованной конюшне, а летом — на огороженной территории на открытом воздухе, так как в закрытом пространстве становится слишком жарко. Однако через участок, где содержатся лошади в летний период, проходит народная тропа. Николай пожаловался, что прохожие часто ломают ограждение, из-за чего лошади сбегают.

«Мы их специально не выпускаем. Люди в XXI веке боятся животных. Они добрые, классные, их можно обнимать, целовать, они для этого и созданы», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что власти угрожают забрать лошадей, так как условия для их содержания отсутствуют.

Ранее прогулка лошадей в Новой Москве попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыто состояние главы российского производителя дронов «Упырь» после подрыва машины
    В МИД России оценили Германию в качестве посредника по Украине
    Стадо капибар присоединилось к заседанию парламента
    Участвовавшего в реалити-шоу трансгендера арестовали за сексуальное насилие над ребенком
    Прогуливающихся под окнами москвичей лошадей объяснили
    На первой в России федеральной территории объявили угрозу атаки БПЛА
    Любовница россиянина засудила его жену после секса на корпоративе
    В смартфонах Samsung посоветовали отключить две настройки
    Туристы на парашюте зацепились за столб и сорвались с высоты в Турции
    В России снизились цены на некоторые товары
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok