Экономист усомнился в необходимости строительства метро в российских городах

Экономист Борисов: Развитие наземного транспорта в городах РФ выгоднее строительства метро

Строительство метрополитена в городах России менее выгодно и эффективно, чем развитие наземного транспорта. В необходимости метро усомнился ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Борисов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вы знаете, нет однозначного ответа, нужно или не нужно метро. Потому что если апеллировать только к огромным пассажиропотокам, то и в половине городов Европы оно не нужно. Потому что есть города, далеко не миллионники по населению, которые обладают системой метро. Поэтому здесь вопрос более тонкий», — отметил экономист.

Между тем с учетом стоимости строительства метрополитена в условиях сложившейся застройки более эффективным, по мнению специалиста, будет обратить внимание на развитие существующей сети наземного транспорта и на развитие городского наземного электротранспорта.

Ранее стало известно, что Арбатско-Покровскую линию метро в Москве по просьбам жителей продлят в Восточный район.

