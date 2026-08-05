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20:53, 5 августа 2026 (обновлено: 21:08, 5 августа 2026)Экономика

Экономист усомнился в необходимости строительства метро в российских городах

Экономист Борисов: Развитие наземного транспорта в городах РФ выгоднее строительства метро
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Строительство метрополитена в городах России менее выгодно и эффективно, чем развитие наземного транспорта. В необходимости метро усомнился ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Борисов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вы знаете, нет однозначного ответа, нужно или не нужно метро. Потому что если апеллировать только к огромным пассажиропотокам, то и в половине городов Европы оно не нужно. Потому что есть города, далеко не миллионники по населению, которые обладают системой метро. Поэтому здесь вопрос более тонкий», — отметил экономист.

Между тем с учетом стоимости строительства метрополитена в условиях сложившейся застройки более эффективным, по мнению специалиста, будет обратить внимание на развитие существующей сети наземного транспорта и на развитие городского наземного электротранспорта.

Ранее стало известно, что Арбатско-Покровскую линию метро в Москве по просьбам жителей продлят в Восточный район.

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