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16:54, 21 июля 2026Экономика

Ветку московского метро продлят за МКАД

Собянин: Арбатско-Покровскую линию метро продлят в Восточный район за МКАД
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Арбатско-Покровскую линию московского метрополитена продлят в Восточный район за МКАД. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, слова которого передает агентство РИА Новости.

Градоначальник отметил, что москвичи давно просили власти построить метро в Восточном районе из-за крайне сложной транспортной ситуации. «Жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, очень перегруженное, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли», — отметил он.

Собянин пообещал, что продление линии метро в Восточный район не задержит сроки ввода строящейся на синей ветке, станции «Гольяново». «Мы одновременно начнем проходку в сторону Восточного, что в значительной степени улучшит транспортную доступность жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковки», — пояснил он.

За счет продления Арбатско-Покровской линии метро удастся улучшить транспортную доступность для 12 тысяч жителей Восточного района, а также десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского района Подмосковья, рассказали в пресс-службе мэрии.

На данный момент синяя ветка имеет протяженность более 45 километров и насчитывает 22 станции. Она связывает между собой 14 районов города с общим населением 1,5 миллиона жителей. Ежедневно линией пользуются более 750 тысяч человек. После появления станции «Гольяново» протяженность ветки увеличится до 47,7 километра, а пассажиропоток — до 790 тысяч человек в сутки.

Ранее стало известно, что в столице продлят красную и голубую ветки метрополитена.

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