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14:12, 23 июля 2026Россия

Минобороны сообщило подробности о крушении учебно-боевого самолета в Подмосковье

Минобороны подтвердило крушение учебно-боевого самолета в Московской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

Минобороны России подтвердило крушение учебно-боевого самолета в Московской области. Подробности об этом сообщает РИА Новости.

«23 июля текущего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений нет. В оборонном ведомстве также отметили, что полет выполнялся без боекомплекта.

По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность.

О крушении самолета стало известно ранее 23 июля. Сообщалось, что воздушное судно упало в Одинцовском районе Подмосковья, пилоту удалось катапультироваться.

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