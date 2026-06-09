В Москве продлят две линии метро

Собянин: В Москве продлят красную и голубую ветки метро

В Москве продлят две линии метрополитена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Речь идет о Филевской и Сокольнической линиях метро. По словам градоначальника, первую из них продлят от станции «Кунцевская» до Сколково. В будущем на этом участке появятся пять новых — «Верейская», «Сколковское шоссе», «Сколково», «Марфино» и «Медицинский центр». В результате протяженность голубой ветки увеличится приблизительно на 12 километров.

Старейшая в городе красная ветка пойдет в Ярославский район. Длина нового участка от «Бульвара Рокоссовского» составит 8,1 километра. Две новые станции получат названия «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»), уточнил Собянин.



Мэр Москвы рассказал, что для большинства жителей вышеуказанных районов время в пути уменьшится примерно на 20 минут. Помимо этого, после продления линий интервал движения поездов на Сокольнической сократится до 1,5 минуты, а на Филевской — до трех минут, добавил он.

Накануне стало известно, что открыть станцию «Звенигородская» новой Рублево-Архангельской ветки столичного метрополитена планируют осенью нынешнего года.