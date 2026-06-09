Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:14, 9 июня 2026Экономика

В Москве продлят две линии метро

Собянин: В Москве продлят красную и голубую ветки метро
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве продлят две линии метрополитена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Речь идет о Филевской и Сокольнической линиях метро. По словам градоначальника, первую из них продлят от станции «Кунцевская» до Сколково. В будущем на этом участке появятся пять новых — «Верейская», «Сколковское шоссе», «Сколково», «Марфино» и «Медицинский центр». В результате протяженность голубой ветки увеличится приблизительно на 12 километров.

Старейшая в городе красная ветка пойдет в Ярославский район. Длина нового участка от «Бульвара Рокоссовского» составит 8,1 километра. Две новые станции получат названия «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»), уточнил Собянин.
 
Мэр Москвы рассказал, что для большинства жителей вышеуказанных районов время в пути уменьшится примерно на 20 минут. Помимо этого, после продления линий интервал движения поездов на Сокольнической сократится до 1,5 минуты, а на Филевской — до трех минут, добавил он.

Накануне стало известно, что открыть станцию «Звенигородская» новой Рублево-Архангельской ветки столичного метрополитена планируют осенью нынешнего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потребовала вывести американское ядерное оружие из Европы

    Оценены шансы Месси забить во всех матчах ЧМ-2026

    Перечислены способы продления жизни памяти компьютера

    Названа проблема для России из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Литве заявили о работе антидроновых систем в двух местах

    Вспышка кишечной инфекции произошла еще в одном российском лагере для детей

    По российском городу прошел смерч

    В России назвали ошибкой одно решение Германии по Украине

    Нобелевский лауреат придет на спектакль в Москву

    Образы в стиле кукол Bratz и Barbie стали трендом 2026 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok