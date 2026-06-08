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20:28, 8 июня 2026Экономика

Назван срок открытия новой станции метро Москвы

Мэр Собянин: Станцию метро «Звенигородская» откроют в Москве осенью 2026 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Станцию метро «Звенигородская» новой Рублево-Архангельской линии метро Москвы откроют осенью 2026 года. Такой срок назвал мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Новая станция появится в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. «Это центр нового современного микрорайона, в котором уже живут десятки тысяч людей, и население будет расти», — уточнил Собянин.

Сейчас на станции почти завершили обратную засыпку котлована и устройство основных конструкций. Одновременно с этим на «Звенигородской» ведут архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций, отметил мэр.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие семь лет в Москве появится более 30 новых станций метро и более 80 километров линий метрополитена.

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