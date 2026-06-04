В Москве запланировали построить больше 30 станций метро за несколько лет

Заммэра Москвы Ефимов: Более 30 новых станций метро появится в Москве в ближайшие семь лет

Более 30 новых станций метро появится в Москве в ближайшие семь лет. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявил заммэра столицы Владимир Ефимов, передает Градостроительный комплекс Москвы в Telegram-канале.

«В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 километров линий метрополитена. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей», — рассказал он.

В 2026 году планируется открыть первый участок Рублево-Архангельской линии от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». В 2027-м откроется второй участок от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской». В 2028-м завершатся работы на станции «Гольяново», а также на участке «ЗИЛ» — «Курьяново» Бирюлевской линии. В 2029 году будут введены участки «Курьяново» — «Бирюлево» Бирюлевской линии и «Новомосковская» — «Троицк» Троицкой линии. В 2030 году запланировано открытие «Достоевской» Кольцевой линии и «Южного порта» Люблинско-Дмитровской.

Ранее стало известно, что Калининско-Солнцевскую линию Московского метрополитена продлят за аэропорт Внуково.

