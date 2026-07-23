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14:14, 23 июля 2026 (обновлено: 14:18, 23 июля 2026)Россия

Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Крыму во время ночной атаки

Генерал-майор Попов: ВСУ могли запускать дроны по Крыму из Херсонской и Одесской областей
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по Крыму во время ночной атаки из Херсонской и Одесской областей. Возможное место запуска раскрыл в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что украинская сторона использует для атаки регионов беспилотники различного типа, в том числе с искусственным интеллектом.

«Это могут быть совсем небольшие дроны, беспилотники самолетного типа, квадрокоптеры типа "Бабы-Яги". <...> Им важно не поразить какую-то конкретную цель, а отметиться на территории Крыма и как можно больше, чтобы об этом было известно, об этом заговорили», — допустил эксперт.

В ночь на 23 июля украинские беспилотники атаковали Крым. Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что жертвами налета стали два человека. Еще пять человек получили различные ранения, среди пострадавших двое детей.

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