Анонсированы санкции ЕС против Мосбиржи

Reuters: Ограничения против Мосбиржи попадут в 21-й пакет санкций Евросоюза

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России введет ограничения в отношении 94 финорганизаций, в число которых войдет Мосбиржа. Данные об этом приводит Reuters.

Анонсированные меры, которые, как ожидается, коснутся в основном банков, предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций, указывает агентство.

Мосбиржа находится под санкциями США и Великобритании с лета 2024 года. Из-за них площадка была вынуждена прекратить торги долларом и евро.

Новые антироссийские санкции, которые удалось согласовать странам ЕС, затрагивают энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю, сообщил до этого глава Евросовета Антониу Кошта. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, речь идет о крупнейшем за четыре года раунде ограничений, включающем 218 объектов.

