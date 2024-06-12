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18:32, 12 июня 2024Экономика

Мосбиржа прекратит торговать долларом и евро из-за санкций

Мосбиржа с 13 июня не будет торговать долларом и евро из-за санкций США

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С 13 июня на рынках Московской биржи не будут проводиться торги долларом и евро из-за санкций США. Информация об этом появилась на сайте площадки.

В сообщении говорится, торги в вышеуказанных валютах прекратятся на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

На срочном же рынке торги будут проводиться в обычном режиме.

Мосбиржа заверила, что обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности и продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам торговой площадки. Указывается, что главная задача биржевого холдинга — обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками.

В среду, 12 июня, Министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

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      Варвара Кошечкина
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