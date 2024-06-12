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18:09, 12 июня 2024Экономика

США ввели санкции в отношении Мосбиржи

Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Список доступен на сайте ведомства.

Как уточняет РБК, НКЦ выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария.

Биржа и центр попали в список физлиц и организаций из России, Китая и других стран, в отношении которых Минфин Штатов ввел санкции 12 июня.

Мосбиржа уже сообщила, что с 13 июня прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме, добавили в организации.

«Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — заверили там.

Кроме того, Соединенные Штаты запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России. Под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области информационных технологий, а также услуги IT-поддержки и облачные услуги для нескольких категорий программного обеспечения (ПО). В их число вошло ПО для управления предприятием и для проектирования и производства.

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      Антон Похиляк
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