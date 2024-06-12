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18:20, 12 июня 2024Экономика

США запретили предоставлять IT-услуги в России

США запретили предоставлять услуги в области IT и ПО в России
СюжетСанкции против России:

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Соединенные Штаты запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России. Документ за подписью главы Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смита опубликован на сайте ведомства.

Из него следует, что под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области информационных технологий, а также услуги IT-поддержки и облачные услуги для нескольких категорий программного обеспечения (ПО). В их число вошло ПО для управления предприятием и для проектирования и производства.

«Запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом из США, услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержке или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации», — сказано в документе.

Отмечается, что запрет вступает в силу с 12 сентября 2024 года.

Одновременно с этим Соединенные Штаты ввели санкции против физических и юридических лиц из России и Китая в связи со специальной военной операцией на Украине. Уточняется, что под ограничения попали свыше 30 физлиц и более 200 структур из России и КНР.

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      Олег Давыдов
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