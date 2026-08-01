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20:20, 1 августа 2026Бывший СССР

Кличко раскритиковал работу назначенных Зеленским чиновников

Кличко: В Киеве не ставят новые укрытия из-за неэффективной работы глав администраций
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве не ставят новые укрытия из-за неэффективной работы глав районных администраций, которых назначает президент Украины Владимир Зеленский. Раскритиковал чиновников мэр украинской столицы Владимир Кличко, его слова приводит РИА Новости.

В комментарии украинскому телеканалу «Общественное» Кличко заявил, что в столице более четырех тысяч укрытий разного типа, но установка новых мобильных укрытий не ведется, несмотря на выделенные средства.

«Районные администрации, главы районов находятся, по большому счету, в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже выговор не может сделать главе района», — констатировал он.

В середине июля Кличко назвал увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова серьезной ошибкой власти.
Он указал, что был шокирован, когда узнал о решении президента Владимира Зеленского. По мнению главы города, такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны.

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