Кличко раскритиковал работу назначенных Зеленским чиновников

Кличко: В Киеве не ставят новые укрытия из-за неэффективной работы глав администраций

В Киеве не ставят новые укрытия из-за неэффективной работы глав районных администраций, которых назначает президент Украины Владимир Зеленский. Раскритиковал чиновников мэр украинской столицы Владимир Кличко, его слова приводит РИА Новости.

В комментарии украинскому телеканалу «Общественное» Кличко заявил, что в столице более четырех тысяч укрытий разного типа, но установка новых мобильных укрытий не ведется, несмотря на выделенные средства.

«Районные администрации, главы районов находятся, по большому счету, в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже выговор не может сделать главе района», — констатировал он.

В середине июля Кличко назвал увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова серьезной ошибкой власти.

Он указал, что был шокирован, когда узнал о решении президента Владимира Зеленского. По мнению главы города, такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны.

