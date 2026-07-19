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17:45, 19 июля 2026Бывший СССР

Кличко назвал серьезной ошибкой смену главы Минобороны Украины

Мэр Киева Кличко подверг критике решение сменить министра обороны Украины Федорова
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова со своего поста стало серьезной ошибкой власти. Об этом в интервью Handelsblatt заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он указал, что был шокирован, когда узнал о решении президента Владимира Зеленского. По мнению главы города, такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны.

Об отставке стало известно в среду, 15 июля. С того момента во многих городах Украины продолжаются массовые протесты. Тысячи людей требуют увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, серьезный конфликт с которым и стал причиной ухода популярного 35-летнего министра.

Сам Федоров утверждает, что Сырский мешает реформам армии для повышения ее эффективности, не имеет стратегического плана противостояния России и отстаивает устаревшие методы ведения боевых действий. В первую очередь они расходятся в оценке необходимости использования дронов и расходования средств на их закупку.

Между тем Зеленский объяснил, что Федоров, назначенный на должность только в начале года, и Сырский не выносят друг друга и отказываются общаться без третьих лиц. Президент Украины признал, что во многом такая ситуация стала его ошибкой, но подчеркнул, что конфликт неприемлем в условиях боевых действий.

По данным The Financial Times, на фоне столь резкого неприятия гражданами перестановок в Минобороны Зеленский раздумывает над увольнением Сырского, однако для этого ему необходимо найти сменщика, способного быстро взять ситуацию под контроль. Исполняющим обязанности военного министра назначен исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.

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