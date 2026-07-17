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18:20, 17 июля 2026Бывший СССР

Новых глав Минобороны и МИД Украины назвали

Корецкий: Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности министра обороны Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности украинского министра обороны, в то время как Андрей Сибига назначен на пост и. о. министра иностранных дел. О перестановках сообщил новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Кабмин назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу, как мы и писали (...), временно исполняющим обязанности министра иностранных дел», — сообщили журналисты.

Ранее стала известна причина назначения Евгения Хмары. Сообщалось, что он был поставлен на эту должность с целью снижения протестных настроений.

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