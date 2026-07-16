На Украине назвали причину назначения Хмары министром обороны

«Страна.ua»: Зеленский назначил Хмару и.о. министра обороны, чтобы избежать митингов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, чтобы избежать митингов. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Хмара в СБУ (...) имеет хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку [бывшего министра обороны Михаила] Федорова», — говорится в публикации.

Уточняется, что Хмара ранее уже выполнял аналогичную функцию. По информации издания, он был назначен и.о. главы СБУ после увольнения Василия Малюка (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) для «сбития напряжения в обществе».

16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Он сообщил, что планирует впоследствии обратиться к Верховной Раде за поддержкой назначения Хмары.