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20:55, 16 июля 2026Бывший СССР

На Украине назвали причину назначения Хмары министром обороны

«Страна.ua»: Зеленский назначил Хмару и.о. министра обороны, чтобы избежать митингов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Security Service of Ukraine / Wikimedia

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару, чтобы избежать митингов. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Хмара в СБУ (...) имеет хороший имидж в обществе, что, как предполагают на Банковой, может сбить акции протеста в поддержку [бывшего министра обороны Михаила] Федорова», — говорится в публикации.

Уточняется, что Хмара ранее уже выполнял аналогичную функцию. По информации издания, он был назначен и.о. главы СБУ после увольнения Василия Малюка (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) для «сбития напряжения в обществе».

16 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Он сообщил, что планирует впоследствии обратиться к Верховной Раде за поддержкой назначения Хмары.

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