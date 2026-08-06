В России запретили несколько моделей китайских грузовиков

Росстандарт запретил шесть моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion

По итогам внеплановых проверок Росстандарт запретил выпуск в обращение шести моделей китайских грузовых автомобилей из-за многочисленных несоответствий требованиям безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Претензии возникли к двум моделям Dongfeng (DFV4198 и DFV KC) и четырем моделям Zoomlion (ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4). Представителям марок выдали предписания, они должны подготовить план устранения нарушений и бесплатно исправить их у владельцев уже проданных на территории страны машин.

Сами нарушения связаны с недостаточной эффективностью тормозной системы, проблемами с креплением ремней безопасности, рулевым управлением, установкой устройств вызова экстренных оперативных служб и оснащением задними и боковыми защитными устройствами.

Любая реализация указанных выше транспортных средств приостановлена, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в июле КамАЗ увеличил долю на российском рынке грузовиков почти до 40 процентов. Такой результат достигнут за счет роста продаж предприятия на 18,5 процента в годовом выражении, до 1389 единиц, и общего падения рынка на 3,9 процента. По итогам первых семи месяцев года продажи тяжелых грузовых машин упали на 15,4 процента.