Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
07:39, 6 августа 2026 (обновлено: 07:51, 6 августа 2026)Авто

В России запретили несколько моделей китайских грузовиков

Росстандарт запретил шесть моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

По итогам внеплановых проверок Росстандарт запретил выпуск в обращение шести моделей китайских грузовых автомобилей из-за многочисленных несоответствий требованиям безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Претензии возникли к двум моделям Dongfeng (DFV4198 и DFV KC) и четырем моделям Zoomlion (ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4). Представителям марок выдали предписания, они должны подготовить план устранения нарушений и бесплатно исправить их у владельцев уже проданных на территории страны машин.

Сами нарушения связаны с недостаточной эффективностью тормозной системы, проблемами с креплением ремней безопасности, рулевым управлением, установкой устройств вызова экстренных оперативных служб и оснащением задними и боковыми защитными устройствами.

Любая реализация указанных выше транспортных средств приостановлена, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в июле КамАЗ увеличил долю на российском рынке грузовиков почти до 40 процентов. Такой результат достигнут за счет роста продаж предприятия на 18,5 процента в годовом выражении, до 1389 единиц, и общего падения рынка на 3,9 процента. По итогам первых семи месяцев года продажи тяжелых грузовых машин упали на 15,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки выступил с критикой России. США упомянуты не были
    Глава МИД Азербайджана приехал в Киев после встречи с Лавровым
    Кофе назвали лучшим напитком для здоровья мозга
    Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после чемпионата мира-2026
    Президент Киргизии после заключения союза с Алиевым сделал заявление о России
    В России заметно выросли продажи одного вида алкоголя
    Перевозка грузов по Черному морю взлетела в цене
    В Германии заявили о необходимости применить 4 статью Устава НАТО
    Трамп похвастался огромными запасами боеприпасов
    Новый министр обороны Британии дал обещание Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok