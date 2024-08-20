Мосбиржа собралась оспаривать санкции США

Мосбиржа собралась оспорить введенные в июне санкции США и готовит линию защиты

Группа «Московская биржа» собирается оспорить введенные в июне санкции США и начала готовить линию защиты. Об этом со ссылкой на представителя юридического консультанта группы — компании «Степ Форвард» сообщает «Интерфакс».

На заседании Клуба защиты прав инвесторов представитель рассказал, что в планах есть и обращение в OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) для получения разъяснений по применению генеральных лицензий при разблокировке активов.

Помимо Мосбиржи, под удар OFAC попали входящие в группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Вначале ведомство выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа, но в начале этого месяца ее без объяснения причин продлили до 12 октября.

Теоретически лицензия позволяет разблокировать активы на счетах НКЦ в JP Morgan Chase и BNY Mellon (банки-корреспонденты НКЦ для расчетов в долларах США), но американские контрагенты утверждают, что воспользоваться лицензией могут только американские лица, но не российские, отметили в юридическом консультанте Клуба защиты прав инвесторов Delcredere.

Самым заметным следствием санкций против Мосбиржи стало прекращение торгов долларом и евро. С того момента Центробанк рассчитывает курс этих валют с помощью внебиржевой торговли. Участники рынка призывают ЦБ отказаться от биржевых оценок и в случае юаня, потому что получающийся курс из-за ухода игроков становится оторван от мировых котировок.