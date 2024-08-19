Центробанку предложили смириться с неэффективностью биржи

«Ведомости»: экономисты предложили ЦБ перестать определять курс юаня через биржу

Определение курса юаня через торги на Мосбирже, а курсов доллара и евро на внебиржевых торгах неэффективно и дает слишком большую разницу между кросс-курсом (определяется через рубль) юаня к доллару и курсом данных валют на Форексе. Об этом «Ведомостям» рассказали опрошенные экономисты.

По их мнению, регулятору надо смириться с ситуацией и оценивать китайскую валюту так же, как американскую и европейскую, то есть по сделкам вне биржи. В противном случае доверие к официальным данным ЦБ будет неуклонно снижаться.

Кросс-курс доллара на прошлой неделе составил 7,36 юаня (падение на 0,67 процента), а на мировом рынке доллар торговался по 7,16 юаня (рост на 0,02 процента). Собеседники издания указывают, что такая разница возникает из-за слабой связи сегментов, через которые определяется официальный курс.

Представитель регулятора сообщил, что отклонения от мировых курсов наблюдались и ранее, они связаны с фактическим балансом спроса и предложения валюты. По его мнению, курсы ЦБ по-прежнему отражают реальную картину в стране.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что ряд контрагентов завершили операции с Мосбиржей к 13 августа, как предполагала первая версия санкций Минфина США против площадки, и теперь для арбитражеров (приводят курсы в соответствие друг другу) стали дороже операции с валютой. Из-за этого репрезентативность биржевого курса падает.

По его мнению, в дальнейшем положение будет усугубляться, потому что текущая лицензия на завершение операций с Мосбиржей действует до 12 октября.

Главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиций» Антон Прокудин считает, что ЦБ лучше было бы использовать один способ для установления курсов основных валют. В свою очередь, главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин предполагает, что в России формируется система множественности курсов, в рамках которых единственный курс перестает быть показателем состояния валютного рынка, как это было до введения санкций.