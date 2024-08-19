Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:11, 19 августа 2024Экономика

Центробанку предложили смириться с неэффективностью биржи

«Ведомости»: экономисты предложили ЦБ перестать определять курс юаня через биржу

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Определение курса юаня через торги на Мосбирже, а курсов доллара и евро на внебиржевых торгах неэффективно и дает слишком большую разницу между кросс-курсом (определяется через рубль) юаня к доллару и курсом данных валют на Форексе. Об этом «Ведомостям» рассказали опрошенные экономисты.

По их мнению, регулятору надо смириться с ситуацией и оценивать китайскую валюту так же, как американскую и европейскую, то есть по сделкам вне биржи. В противном случае доверие к официальным данным ЦБ будет неуклонно снижаться.

Кросс-курс доллара на прошлой неделе составил 7,36 юаня (падение на 0,67 процента), а на мировом рынке доллар торговался по 7,16 юаня (рост на 0,02 процента). Собеседники издания указывают, что такая разница возникает из-за слабой связи сегментов, через которые определяется официальный курс.

Представитель регулятора сообщил, что отклонения от мировых курсов наблюдались и ранее, они связаны с фактическим балансом спроса и предложения валюты. По его мнению, курсы ЦБ по-прежнему отражают реальную картину в стране.

Материалы по теме:
Центробанк резко поднял ключевую ставку. Как это повлияет на рост цен и доступность кредитов?
Центробанк резко поднял ключевую ставку.Как это повлияет на рост цен и доступность кредитов?
26 июля 2024
Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?
Курс биткоина обвалился.Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?
5 августа 2024

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что ряд контрагентов завершили операции с Мосбиржей к 13 августа, как предполагала первая версия санкций Минфина США против площадки, и теперь для арбитражеров (приводят курсы в соответствие друг другу) стали дороже операции с валютой. Из-за этого репрезентативность биржевого курса падает.

По его мнению, в дальнейшем положение будет усугубляться, потому что текущая лицензия на завершение операций с Мосбиржей действует до 12 октября.

Главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиций» Антон Прокудин считает, что ЦБ лучше было бы использовать один способ для установления курсов основных валют. В свою очередь, главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин предполагает, что в России формируется система множественности курсов, в рамках которых единственный курс перестает быть показателем состояния валютного рынка, как это было до введения санкций.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв произошел на российском нефтехимическом заводе

      Адвокат опроверг освобождение из колонии актера Ефремова

      Жена известного российского телеведущего снялась обнаженной в честь дня рождения

      Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в российском регионе попал на видео

      В России указали на большую ошибку Зеленского

      Вложения в китайскую экономику резко снизились

      Неудовлетворенная россиянка засудила брачное агентство за плохой подбор женихов

      Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил новые функции

      Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных

      Возврат некоторых товаров захотели запретить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше