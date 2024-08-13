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12:44, 13 августа 2024Экономика

В России начали возникать странности с курсами валют

«Ъ»: курсы валют на биржевом и внебиржевом рынках в РФ начали резко расходиться
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В последнее время на внебиржевом рынке в России наблюдаются резкие скачки курса доллара, при этом биржевой курс юаня остается стабильным, хотя в прошлом эти валюты демонстрировали аналогичную динамику. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет «Коммерсантъ».

В понедельник, 12 августа, доллар на внебиржевых торгах поднимался до 91,8 рубля. Даже с учетом коррекции до 89,95 рубля (официальный курс Банка России) он прибавил за неделю более шести рублей. С китайской валютой ничего подобного не происходит, прирост в понедельник составил две копейки, а за пять дней составил всего пять копеек.

Традиционно на бирже такие странности купируют арбитражеры, то есть участники торгов, которые зарабатывают на разнице курсов валюты на разных валютных рынках и способствуют установлению справедливой стоимости той или иной валюты. Западные санкции, введенные после февраля 2022 года, долгое время никак не сказывались на этой практике.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что арбитражеры не хотят рисковать, взаимодействуя с подсанкционными организациями, чтобы самим не угодить под ограничительные меры. Вместе с тем со второй половины июня снизилось и число иностранных банков и их «дочек», готовых совершать биржевые операции.

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Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов подтвердил низкую активность арбитражеров, отметив разницу российских и мировых курсов юаня и доллара. Также эксперты напомнили, что трудности с расчетами в юанях растут, а значит, импортеры снова проявляют больше интереса к доллару. Кроме того, ситуация в Курской области и связанная с ней неопределенность заставляют часть инвесторов скупать американскую валюту как защитный актив.

По мнению Васильева, внебиржевой курс юаня становится более показательным, чем тот, что формируется на Мосбирже, а измениться ситуация может только при облегчении геополитической ситуации или налаживании альтернативных схем расчетов.

Ранее эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин предупредил, что доллар вернется на уровень выше 90 рублей в связи с падением притока валюты на российский рынок, что, в свою очередь, связано с сокращением экспорта и ослаблением норм продажи валютной выручки.

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      Платон Щукин
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