Курсу доллара предсказали рост выше 90 рублей

Аналитик Бабин объяснил рост курса доллара до 90 рублей и выше

Курс доллара растет под влиянием сокращения притока валюты на российский рынок, происходящего из-за ослабления нормы репатриации валютной выручки и сокращения экспорта под воздействием санкций и геополитики, следует из комментария эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина.

Специалист отметил, что спрос на валюту восстанавливается в том числе со стороны экспортеров, в связи с чем он предсказывает движение курса американской валюты «в район 90 рублей и выше».

Официальный курс доллара, который Банк России с 13 июня устанавливает на основании внебиржевых данных, вырос в пятницу, 9 августа, почти на полтора рубля. В понедельник динамика сохранилась. Потеряв почти два рубля, российская валюта опустилась до 89,95 рубля за доллар. Евро также вырос — до 96,69 рубля.

На фоне этого снижается и долларовый индекс РТС, который в ходе торгов вечером потерял около 3,7 процента, опустившись ниже 1 тысячи пунктов впервые с 11 октября 2023 года, свидетельствуют данные Мосбиржи.