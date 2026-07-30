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04:15, 30 июля 2026Наука и техника

Перечислены скрытые способы очистить память смартфона

В MakeUseOf посоветовали очистить память смартфона, отключив функцию RAM Plus
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Многие системные функции Android-смартфона могут отнимать заметное пространство встроенной памяти. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Авторы портала перечислили несколько неочевидных способов по освобождению места на накопителе Android-смартфонов. В первую очередь они рекомендовали отключить функцию RAM Plus, которая позволяет немного увеличить оперативную память девайса за счет встроенной памяти. Специалисты усомнились в пользе этой функции и отметили, что она отнимает гигабайты из памяти.

Еще одним скрытым способом назвали отключение функции сохранения резервных копий фотографий. В материале говорится, что в смартфонах Samsung и других брендов камера сохраняет два снимка — копия нужна для того, чтобы при необходимости подстраховать пользователя. Для отключения этой опции нужно найти в настройках параметр «Предварительное редактирование резервных копий».

Журналисты отметили, что в каждом телефоне есть встроенный журнал, который записывает все происходящие с гаджетом события. По словам авторов, его можно время от времени чистить — для этого нужно открыть приложение «Телефон» и ввести команду *#9900#. В заключение специалисты рекомендовали провести аудит системных приложений и удалить наименее используемые.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что для современных телефонов может не хватить 6 гигабайт оперативной памяти. Оптимальным минимумом они назвали 8 гигабайт памяти, но лучше выбирать с запасом 12 гигабайт.

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