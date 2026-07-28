Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:56, 28 июля 2026 (обновлено: 15:00, 28 июля 2026)Наука и техника

Раскрыт оптимальный объем памяти для смартфона

ZDNet: 8 гигабайт оперативной памяти назвали оптимальным минимумом в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: wayhomestudio / Designed by Magnific

Для современных телефонов может не хватить 6 гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает издание ZDNet.

По словам специалистов портала, показатель оперативной памяти связан с тем, сколько данных устройство может обрабатывать одновременно. В материале раскрывается мысль, что для пользователей смартфонов в 2026 году может не хватить 6 гигабайт оперативной памяти — придется часто закрывать фоновые приложения, чтобы аппарат работал нормально.

8 гигабайт журналисты назвали оптимальным минимумом. Аппарат с таким объемом сможет плавно запускать большинство приложений, транслировать потоковое видео без задержек и без проблем переключаться между приложениями. 12 гигабайт памяти можно встретить в девайсах премиум-класса — такого объема для базовых задач может быть даже избыточно.

16 гигабайт памяти можно встретить в ультра-флагманах. «С таким объемом вы можете редактировать видео в формате 4K или 8K, играть в игры, запускать локальные модели искусственного интеллекта (ИИ) и легко справляться с многозадачностью», — пояснили специалисты.

В середине июля специалисты издания The Verge рассказали, что для корректной работы Windows необходимо не меньше 16 гигабайт оперативной памяти. Таким образом, они опровергли заявления Microsoft, согласно которым для компьютера может хватить 8 гигабайт памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Раскрыт оптимальный объем памяти для смартфона
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok