Дурову предрекли проблемы с законом в разных странах

Блогер Стас Васильев назвал Павла Дурова человеком, который не хочет выбирать сторону

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», предрек основателю Telegram Павлу Дурову дальнейшие проблемы с законом в разных странах. О деле предпринимателя, которого в России обвинили в содействии терроризму, он высказался в эфире радио Sputnik.

Васильев назвал основателя Telegram человеком, который не хочет выбирать сторону. «Павел Дуров действительно пытается сохранить свою независимость. Но, как говорил другой великий классик: тот, кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну, и позор. (...) Ты в этой жизни должен выбирать сторону, иначе тебя ни одна сторона не примет», — заявил блогер.

Он также счел по-юношески максималистским мировоззрение Дурова и предположил, что предпринимателя «кошмарить будут абсолютно все».

Утром 29 июля сообщалось, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Позднее ведомство уточнило эту информацию, отметив, что это решение пока не принято. Кроме того, основателя Telegram обвинили в содействии террористической деятельности.

По данным ФСБ, Telegram не удалял чаты и каналы, используемые для подготовки диверсий, терактов и мошеннических операций. Также платформа не ограничила доступ к запрещенной информации из бота «Дайвинчик», внесенного в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

