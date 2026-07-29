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20:09, 29 июля 2026 (обновлено: 20:30, 29 июля 2026)Ценности

Жена Игоря Николаева прогулялась в мини-шортах и назвала себя потрясающей

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прогулялась в мини-шортах в Перми
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @uliaveronika

Жена и коллега российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прогулялась в откровенном наряде и назвала себя потрясающей. Пост появился в Stories на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя артистка запечатлела себя во время поездки в Пермь. Она позировала перед украшенным цветами зеркалом в розовой футболке и бежевых мини-шортах. «Смотри, какая ты потрясающая», — гласила надпись на зеркале.

«Я все еще потрясающая, и я все еще в Перми», — в свою очередь, указала автор публикации.

Проскурякова и Николаев познакомились в 2006 году в Екатеринбурге, где у певца проходил концерт. В 2010 году они официально оформили отношения, а в 2015 году у пары родилась дочь.

Ранее в июле Юлия Проскурякова рассказала о своем комплексе.

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