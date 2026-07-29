Жена Игоря Николаева прогулялась в мини-шортах и назвала себя потрясающей

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прогулялась в мини-шортах в Перми

Жена и коллега российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прогулялась в откровенном наряде и назвала себя потрясающей. Пост появился в Stories на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя артистка запечатлела себя во время поездки в Пермь. Она позировала перед украшенным цветами зеркалом в розовой футболке и бежевых мини-шортах. «Смотри, какая ты потрясающая», — гласила надпись на зеркале.

«Я все еще потрясающая, и я все еще в Перми», — в свою очередь, указала автор публикации.

Проскурякова и Николаев познакомились в 2006 году в Екатеринбурге, где у певца проходил концерт. В 2010 году они официально оформили отношения, а в 2015 году у пары родилась дочь.

Ранее в июле Юлия Проскурякова рассказала о своем комплексе.