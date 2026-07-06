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17:02, 6 июля 2026Ценности

Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала ставшие комплексом ноги
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @uliaveronika

Жена и коллега российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала бывший комплекс во внешности. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя артистка рассказала, что в юности начала переживать из-за вида своих ног. Причиной стали слова преподавательницы по танцам о том, что они у ученицы некрасивые и кривые.

Однако в настоящее время Проскуряковой удалось справиться с указанной проблемой. «Сейчас мне 43 года, и думаю, что ноги у меня нормальные и пора их уже начать открывать. Лет через пять опять закрывать нужно будет. Знакомьтесь: мои ноги», — заявила избранница музыканта.

В сентябре 2025 года Юлия Проскурякова прокомментировала сравнение с бывшей супругой Николаева — исполнительницей Наташей Королевой.

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