Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала ставшие комплексом ноги

Жена и коллега российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала бывший комплекс во внешности. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя артистка рассказала, что в юности начала переживать из-за вида своих ног. Причиной стали слова преподавательницы по танцам о том, что они у ученицы некрасивые и кривые.

Однако в настоящее время Проскуряковой удалось справиться с указанной проблемой. «Сейчас мне 43 года, и думаю, что ноги у меня нормальные и пора их уже начать открывать. Лет через пять опять закрывать нужно будет. Знакомьтесь: мои ноги», — заявила избранница музыканта.

В сентябре 2025 года Юлия Проскурякова прокомментировала сравнение с бывшей супругой Николаева — исполнительницей Наташей Королевой.