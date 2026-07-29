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19:31, 29 июля 2026 (обновлено: 19:36, 29 июля 2026)Экономика

Российская нефтяная компания заявила о росте прибыли

«Ъ»: Чистая прибыль «Лукойла» выросла на 10,4 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Andrei Tkachuk / Shutterstock / Fotodom  

В период с января по июнь 2026 года чистая прибыль ПАО «Лукойл» по РСБУ увеличилась на 10,4 процента, если сравнивать с итогами аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на документы компании сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Таким образом в I полугодии соответствующий показатель достиг 361,959 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на четыре процента, до 1,454 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России продлило лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 22 августа. Речь шла о реализации активов Lukoil International GmbH. В ведомстве ждут, что сделка разорвет связи группы с российским юридическим лицом, а вырученные в результате продажи деньги останутся под юрисдикцией США до момента снятия санкций с «Лукойла». Первым потенциальным покупателем был международный энергетический трейдер Gunvor. Однако США отвергли эту инициативу, сославшись на связи компании с Россией.

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