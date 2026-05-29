07:42, 29 мая 2026Экономика

США продлили срок продажи иностранного бизнеса «Лукойла»

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США продлило срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH, иностранного бизнеса «Лукойла», до 27 июня. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Санкции в отношении российской нефтяной компании введены в октябре 2025 года, тогда же была выдана лицензия. С тех пор ее неоднократно продлевали.

Главным претендентом на активы считается американский инвестиционный фонд Carlyle. Предварительно «Лукойл» договорился с ним в январе. Сразу после введения ограничительных мер российская компания сообщила, что стремится продать весь бизнес стоимостью порядка 1,7 триллиона рублей одному покупателю.

Первым потенциальным покупателем Lukoil International GmbH был международный энергетический трейдер Gunvor. Однако США в грубой форме отвергли эту инициативу, указав на связи компании с Россией. Такая реакция привела к уходу в отставку гендиректора и сооснователя трейдера Торбьерна Торнквиста. Также бизнесмен продал менеджменту свою долю в компании, составлявшую 85 процентов.

В 2025 году «Лукойл» получил убыток по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в размере 1,06 триллиона рублей против чистой прибыли годом ранее в 851,5 миллиарда рублей. Такой результат обеспечило обесценение активов Lukoil International GmbH.

