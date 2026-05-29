Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

Лукашенко заявил, что Путин сделает заявление о последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин сделает заявление о последствиях выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил во время разговора с журналистами в Астане, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Что касается конкретики, то я думаю, мы сейчас возьмем разговор Владимира Путина с журналистами. Он мне час назад сказал, что он еще раз в деталях расскажет (...) Что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения», — сообщил белорусский лидер.

В частности, продолжает Лукашенко, заявление будет касаться сроков предполагаемого вступления Армении в Европейский союз (ЕС).

С учетом Украины, которая давно хочет, а еще важнее, с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25-30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз Александр Лукашенко президент Белоруссии

Ранее лидеры стран-участниц ЕАЭС направили Еревану совместное заявление. В документе сказано, что государства объединения выступают за проведение референдума в Армении о ее членстве в организации или о продолжении евроинтеграции Армении.