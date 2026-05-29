19:10, 29 мая 2026Интернет и СМИ

Варламов раскрыл размер пенсии в Нидерландах

Варламов заявил, что одинокие пенсионеры в Нидерландах получают около 124 тыс. рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл размер пенсии в Нидерландах. Его он назвал в видео, доступном на YouTube.

По словам блогера, пожилые люди в Нидерландах получают пособие в 1,5 тысячи евро (примерно 124,3 тысячи рублей по текущему курсу). «Это как раз пенсия для одиноких», — пояснил Варламов. Он добавил, что если пожилые люди живут вдвоем, то размер пособия будет меньше и составит около тысячи евро (около 83 тысяч рублей).

Также пенсионеры в Нидерландах могут получить субсидию на аренду квартиры, добавил Варламов. Ее размер высчитывается с учетом стоимости жилья и размера дохода пожилого человека.

Ранее Варламов рассказал, что ему запретили снимать пожилых людей в Южной Корее. Блогер хотел показать, как пенсионеры работают в питомнике с хвойными растениями, однако ему не позволили этого сделать.

