Варламов раскрыл размер пенсии в Нидерландах

Варламов заявил, что одинокие пенсионеры в Нидерландах получают около 124 тыс. рублей

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл размер пенсии в Нидерландах. Его он назвал в видео, доступном на YouTube.

По словам блогера, пожилые люди в Нидерландах получают пособие в 1,5 тысячи евро (примерно 124,3 тысячи рублей по текущему курсу). «Это как раз пенсия для одиноких», — пояснил Варламов. Он добавил, что если пожилые люди живут вдвоем, то размер пособия будет меньше и составит около тысячи евро (около 83 тысяч рублей).

Также пенсионеры в Нидерландах могут получить субсидию на аренду квартиры, добавил Варламов. Ее размер высчитывается с учетом стоимости жилья и размера дохода пожилого человека.

Ранее Варламов рассказал, что ему запретили снимать пожилых людей в Южной Корее. Блогер хотел показать, как пенсионеры работают в питомнике с хвойными растениями, однако ему не позволили этого сделать.