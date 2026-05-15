Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:21, 15 мая 2026Интернет и СМИ

Варламову запретили снимать пенсионеров в одной стране

Варламов заявил, что ему запретили снимать работающих пенсионеров в Южной Корее
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что ему запретили снимать пенсионеров в одной стране. В видео, доступном на YouTube, он заявил, что речь идет о Южной Корее.

Варламов посетил уезд Понхва в провинции Кенсан-Пукто и побывал в питомнике, где выращивают хвойные растения. Он обратил внимание, что в нем работают пожилые люди. Позднее блогер выяснил, что сотрудникам лесной службы, которых он увидел, по 70-80 лет. Он также поговорил с некоторыми из них и узнал, что они работают в организации добровольно.

Позднее к Варламову подошел мужчина, представившийся начальником питомника, и попросил блогера не снимать. «[Он говорит]: "Давайте вопросы задавать больше не будем, собираем манатки и уезжаем туда, откуда приехали". Он был довольно вежлив, но настойчив», — описал случившееся инфлюэнсер.

Он счел требование подозрительным и предположил, что пенсионеры могут трудиться в питомнике не по собственной воле.

Ранее Варламов раскрыл популярную схему обмана в Лондоне. Он объяснил, что мошенники указывают прохожему на упавшие банкноты, пока их сообщники крадут у него кредитную карту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

    Лавров раскрыл договоренности Трампа и Путина на Аляске

    Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

    Каждое шестое микропредприятие оказалось под угрозой закрытия в России

    Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

    Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

    Москвичей предупредили о грозе с дождем

    В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

    Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

    В Польше начали массово увольнять украинских врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok