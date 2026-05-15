Варламову запретили снимать пенсионеров в одной стране

Варламов заявил, что ему запретили снимать работающих пенсионеров в Южной Корее

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что ему запретили снимать пенсионеров в одной стране. В видео, доступном на YouTube, он заявил, что речь идет о Южной Корее.

Варламов посетил уезд Понхва в провинции Кенсан-Пукто и побывал в питомнике, где выращивают хвойные растения. Он обратил внимание, что в нем работают пожилые люди. Позднее блогер выяснил, что сотрудникам лесной службы, которых он увидел, по 70-80 лет. Он также поговорил с некоторыми из них и узнал, что они работают в организации добровольно.

Позднее к Варламову подошел мужчина, представившийся начальником питомника, и попросил блогера не снимать. «[Он говорит]: "Давайте вопросы задавать больше не будем, собираем манатки и уезжаем туда, откуда приехали". Он был довольно вежлив, но настойчив», — описал случившееся инфлюэнсер.

Он счел требование подозрительным и предположил, что пенсионеры могут трудиться в питомнике не по собственной воле.

