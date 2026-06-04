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15:08, 4 июня 2026Путешествия

Россиянин был найден бездыханным в номере отеля Турции

Россиянин приехал на отдых в Турцию с женой и был найден бездыханным в номере отеля
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Российский турист приехал на отдых в Турцию с женой и был найден бездыханным в номере отеля. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Не выжившим оказался 50-летний Максим Ш. Известно, что пара из Омска приехала на отдых в поселок Окурджалар недалеко от Антальи через месяц после дня рождения мужчины.

Именно жена заметила, что россиянин перестал подавать признаки жизни. Она немедленно вызвала полицию, медиков и скорую в надежде, что мужа удастся спасти. Однако прибывшие на место врачи констатировали, что он не выжил. В Турции было начато расследование.

Ранее россиянин упал с балкона люксового кондоминиума в стране Азии. К моменту приезда полиции и медиков соотечественник был еще жив, но находился в критическом состоянии. Спасти его не удалось.

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