Россиянин был найден бездыханным в номере отеля Турции

Россиянин приехал на отдых в Турцию с женой и был найден бездыханным в номере отеля

Российский турист приехал на отдых в Турцию с женой и был найден бездыханным в номере отеля. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Не выжившим оказался 50-летний Максим Ш. Известно, что пара из Омска приехала на отдых в поселок Окурджалар недалеко от Антальи через месяц после дня рождения мужчины.

Именно жена заметила, что россиянин перестал подавать признаки жизни. Она немедленно вызвала полицию, медиков и скорую в надежде, что мужа удастся спасти. Однако прибывшие на место врачи констатировали, что он не выжил. В Турции было начато расследование.

Ранее россиянин упал с балкона люксового кондоминиума в стране Азии. К моменту приезда полиции и медиков соотечественник был еще жив, но находился в критическом состоянии. Спасти его не удалось.