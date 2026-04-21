Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 21 апреля 2026Путешествия

Бездыханного россиянина нашли под окнами люксового кондоминиума в стране Азии

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: reisetopia / Unsplash

Бездыханного 22-летнего россиянина нашли под окнами люксового кондоминиума в Таиланде. Об этом пишет местное издание Khao Sod.

Трагедия произошла на Пхукете у кондоминиума Phyll в районе торгового центра Central Phuket 20 апреля. Квартал известен тем, что в нем проживает большое число приезжающих в страну Азии туристов и экспатов из России.

Уточняется, что изначально при падении россиянин выжил. К моменту приезда полиции и медиков соотечественник был еще жив, но находился в критическом состоянии. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу в километре от жилого комплекса, однако врачам не удалось его спасти. Позже правоохранители установили личность не выжившего, его имя в тайских СМИ фигурирует с отчеством, но без фамилии — Владислав Евгеньевич. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств трагедии.

Ранее россиянку обнаружили на крыше машины в Таиланде. Она упала с балкона четвертого этажа местного ЖК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok