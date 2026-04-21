Бездыханного россиянина нашли под окнами люксового кондоминиума в стране Азии

22-летний россиянин не выжил при падении из окна кондоминиума в Таиланде

Бездыханного 22-летнего россиянина нашли под окнами люксового кондоминиума в Таиланде. Об этом пишет местное издание Khao Sod.

Трагедия произошла на Пхукете у кондоминиума Phyll в районе торгового центра Central Phuket 20 апреля. Квартал известен тем, что в нем проживает большое число приезжающих в страну Азии туристов и экспатов из России.

Уточняется, что изначально при падении россиянин выжил. К моменту приезда полиции и медиков соотечественник был еще жив, но находился в критическом состоянии. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу в километре от жилого комплекса, однако врачам не удалось его спасти. Позже правоохранители установили личность не выжившего, его имя в тайских СМИ фигурирует с отчеством, но без фамилии — Владислав Евгеньевич. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств трагедии.

