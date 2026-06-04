Росгвардия раскрыла подробности совершенствования системы охраны

Раскрыто количество охраняемых Росгвардией объектов в Московской области

В Московской области Росгвардия охраняет свыше 70 тысяч объектов. Об этом рассказал НСН полковник полиции Алексей Коротков.

По словам ведомства, система охраны постоянно совершенствуется. Это возможно благодаря технологиям. Если раньше сигнал приходил по телефону, то теперь все делается через GPS, с сим-карт, по интернет-каналам. При проникновении на охраняемый объект сразу срабатывает комплекс сигнализации и на пульт поступает сигнал. Ближайший патруль сразу выезжает на объект.

По словам Короткова, случаются и ложные вызовы из-за технических неполадок и из-за того, что собственники забывают снять объект с охраны.

Ранее в Челябинске росгвардейцы спасли дикую косулю, которая застряла в заборе детского сада.