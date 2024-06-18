В Челябинске росгвардейцы спасли косулю

В Челябинске росгвардейцы спасли застрявшую головой в заборе косулю

В Челябинске росгвардейцы спасли дикую косулю, которая застряла в заборе детского сада. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, животное застряло головой в заборе в одном из детских садов Металлургического района. Воспитатели тут же вызвали охрану, а прибывшие на место росгвардейцы в итоге раздвинули прутья и освободили косулю.

«Не дожидаясь приезда специалистов, правоохранители разогнули металлические прутья и освободили животное. Затем росгвардейцы передали косулю сотруднику министерства экологии Челябинской области, который в последующем выпустил ее в лес», — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

При этом до сих пор неизвестно, как косуля оказалась в городе.

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