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19:29, 18 июня 2024Моя страна

В Челябинске росгвардейцы спасли косулю

В Челябинске росгвардейцы спасли застрявшую головой в заборе косулю

Кадр: «Росгвардия. Уральский округ» во ВКонтакте

В Челябинске росгвардейцы спасли дикую косулю, которая застряла в заборе детского сада. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, животное застряло головой в заборе в одном из детских садов Металлургического района. Воспитатели тут же вызвали охрану, а прибывшие на место росгвардейцы в итоге раздвинули прутья и освободили косулю.

«Не дожидаясь приезда специалистов, правоохранители разогнули металлические прутья и освободили животное. Затем росгвардейцы передали косулю сотруднику министерства экологии Челябинской области, который в последующем выпустил ее в лес», — уточнили в региональном управлении Росгвардии.

При этом до сих пор неизвестно, как косуля оказалась в городе.

В марте 2024 года в центр Находки на льдине принесло раненого тюлененка. Животное спасли и доставили в центр восстановления в Тавричанке.

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      Карина Черных
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