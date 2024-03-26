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16:55, 26 марта 2024Моя страна

Раненый тюлененок приплыл на льдине в центр российского города и попал на видео

Раненого тюлененка обнаружили на льдине в центре Находки

Раненого тюлененка занесло на льдине в центр города Находка. Кадры видео со спасением морского животного в Приморском крае опубликовали в Telegram-канале реабилитационного центра «Тюлень».

Специалисты обнаружили молодую ларгу (или дальневосточную нерпу), лежащей на льдине, которая приплыла в центр Находки. По словам сотрудников, животное «выглядело не очень». Операцию по спасению пострадавшего зверя провел специально обученный дайвер Иван Быкадоров. На размещенной видеозаписи можно увидеть, как мужчина осторожно подходит к тюлененку, который, в свою очередь, пытается уползти от человека. Однако дайвер успевает набросить на молодую ларгу одеяло и взять ее на руки. Животное решили доставить в реабилитационный центр в Тавричанке.

«После чего тюлень проехал километров 20 в приличной машине как человек, а потом его перехватил Полухин, возвращавшийся на ту пору из Южно-Морского с еще одним тюленем», — рассказали в центре, сопроводив сообщение видеороликом, на котором маленький тюлень спокойно сидит в салоне автомобиля и смотрит в окно.

Отмечается, что вес морского детеныша составил 17 килограммов. При осмотре у тюлененка обнаружили рану в боку и обширный абсцесс. «Укус, но непонятно, чей», — констатировали в реабилитационном центре.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли птенцов редкого вида, который занесен в Красную книгу местности. Птенцов малой крачки обнаружили на территории Артемовских лугов.

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      Варвара Кошечкина
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