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19:32, 19 марта 2024Моя страна

В Нижегородской области нашли птенцов редкого вида

На территории Артемовских лугов нашли птенцов малой крачки

Фото: Сергей Помыткин / pravda-nn.ru

В Нижегородской области нашли птенцов редкого вида, который занесен в Красную книгу местности. Об этом сообщает издание «Нижегородская правда».

Отмечается, что птенцов малой крачки обнаружили на территории Артемовских лугов.

«Если выезжаете на природу, то просим всех быть предельно внимательными, смотреть под ноги»,  — высказались экологи, которые уточнили, что в гнездовой период птиц лучше не тревожить, чтобы они могли вывести потомство.

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Известно, что малая крачка создает гнезда по берегам крупных рек или на территориях озер, где достаточное количество мелкой рыбы.

Ранее в Бурятии спасли дикую косулю. Выяснилось, что животное забежало в населенный пункт Каменск Кабанского района. По словам сотрудников Бурприроднадзора, причиной выхода косули стал наст.

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      Екатерина Ештокина
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