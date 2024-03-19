На территории Артемовских лугов нашли птенцов малой крачки

В Нижегородской области нашли птенцов редкого вида, который занесен в Красную книгу местности. Об этом сообщает издание «Нижегородская правда».

Отмечается, что птенцов малой крачки обнаружили на территории Артемовских лугов.

«Если выезжаете на природу, то просим всех быть предельно внимательными, смотреть под ноги», — высказались экологи, которые уточнили, что в гнездовой период птиц лучше не тревожить, чтобы они могли вывести потомство.

Известно, что малая крачка создает гнезда по берегам крупных рек или на территориях озер, где достаточное количество мелкой рыбы.

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