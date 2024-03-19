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18:02, 19 марта 2024Моя страна

В Бурятии спасли дикую косулю

В Бурятии спасли вышедшую в населенный пункт дикую косулю

Кадр: Telegram-канал «Бурприроднадзор»

Дикую косулю спасли в одном из поселков Бурятии. Соответствующую информацию публикует местное издание Infpol со ссылкой на пресс-службу Бурприроднадзора.

Выяснилось, что животное забежало в населенный пункт Каменск Кабанского района. По словам сотрудников Бурприроднадзора, причиной выхода косули стал наст. «С наступлением оттепели на снегу появляется плотная корка снега. Копытные животные проваливаются под наст, тем самым повреждая острой кромкой себе конечности. Передвижение заметно усложняется», — пояснили в ведомстве.

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В конечном итоге косулю вывезли в естественную среду обитания. «Косуля здорова, сейчас с ней все хорошо», — отметили в заключение в пресс-службе.

Ранее в феврале сообщалось, что в российском регионе в пригородном поезде нашли сумку с породистым котом. Возраст животного оценили в три-четыре месяца. Его спасли.

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      Карина Черных
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