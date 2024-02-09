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17:58, 9 февраля 2024Из жизни

В электричке в российском регионе нашли сумку с породистым котенком

На Алтае в поезде нашли породистого кота в женской сумке и спасли его

Фото: Erda Estremera / Unsplash

В российском регионе в пригородном поезде нашли сумку с породистым котом и спасли его. Об этом пишет «МК на Алтае».

На Алтае во время вечернего обхода электрички, следующей по маршруту «ЧерепановоБарнаул», сотрудники транспортной безопасности обнаружили женскую сумку желтого цвета. Внутри оказался живой котенок. Его возраст оценили в три-четыре месяца.

«Вислоухий, хвост у него короткий. Мы предполагаем, что это смесь бобтейла и скотиш-фолда», — рассказала Наталья, сотрудница транспортной безопасности. Согласно протоколу, о находке сообщили оперативному дежурному. Нашедшие кота сотрудники решили не бросать животное, а найти ему хозяев.

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Котенка назвали Эликом в качестве отсылки к слову «электричка», где его нашли. Наталья и ее коллеги считают, что кота намеренно бросили, потому что на вид он домашний, не грязный и не тощий. Кроме того, по мнению сотрудников транспортной безопасности, хозяева не смогли бы оставить животное в закрытой сумке на полу тамбура случайно. К тому же кота нашли только в восемь вечера, и за сутки никто не заявил о потере.

«Он очень хороший и ласковый. Ест все: даже ряженку с хлебом, непривередливый котик», — рассказала Наталья. Пока Элик живет в офисе рядом с железнодорожной станцией.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли «выброшенного на мороз» из электрички той-терьера Арчи в городе Серпухове и передали его хозяину. Собаку искали несколько недель.

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      Антонина Черташ
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