В электричке в российском регионе нашли сумку с породистым котенком

На Алтае в поезде нашли породистого кота в женской сумке и спасли его

В российском регионе в пригородном поезде нашли сумку с породистым котом и спасли его. Об этом пишет «МК на Алтае».

На Алтае во время вечернего обхода электрички, следующей по маршруту «Черепаново — Барнаул», сотрудники транспортной безопасности обнаружили женскую сумку желтого цвета. Внутри оказался живой котенок. Его возраст оценили в три-четыре месяца.

«Вислоухий, хвост у него короткий. Мы предполагаем, что это смесь бобтейла и скотиш-фолда», — рассказала Наталья, сотрудница транспортной безопасности. Согласно протоколу, о находке сообщили оперативному дежурному. Нашедшие кота сотрудники решили не бросать животное, а найти ему хозяев.

Котенка назвали Эликом в качестве отсылки к слову «электричка», где его нашли. Наталья и ее коллеги считают, что кота намеренно бросили, потому что на вид он домашний, не грязный и не тощий. Кроме того, по мнению сотрудников транспортной безопасности, хозяева не смогли бы оставить животное в закрытой сумке на полу тамбура случайно. К тому же кота нашли только в восемь вечера, и за сутки никто не заявил о потере.

«Он очень хороший и ласковый. Ест все: даже ряженку с хлебом, непривередливый котик», — рассказала Наталья. Пока Элик живет в офисе рядом с железнодорожной станцией.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли «выброшенного на мороз» из электрички той-терьера Арчи в городе Серпухове и передали его хозяину. Собаку искали несколько недель.