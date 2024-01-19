Проводница выкинула кота из вагона поезда. Теперь сотни россиян помогают хозяину искать любимого питомца

Более 300 жителей Кирова ищут кота, которого проводница выкинула из вагона

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове.

Домашнее животное по кличке Твикс ищут по всему городу уже больше недели, к процессу подключились более 300 волонтеров. Однако результатов пока нет.

Проводница приняла кота за бродячего

Кота перевозили в переноске по всем правилам, но в какой-то момент он по недосмотру хозяина — жителя Ленинградской области — выбрался из нее и стал свободно гулять по вагону. После этого кот пропал. Позднее по записям камер наблюдения обнаружили, что одна из проводниц выкинула его из поезда.

Хозяин питомца обратился за помощью в транспортную полицию, Кировский линейный отдел МВД РФ на транспорте провел проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что проводница выпустила животное на улицу, по ошибке приняв его за бродячее. Кроме того, она рассказала, что о коте, гуляющем по вагону, ей сообщили другие пассажиры. Женщина пыталась выяснить, есть ли в поезде владелец животного, но не нашла его и сделала вывод, что оно забрело в вагон случайно.

Пострадавший написал заявление в полицию, однако в возбуждении дела по статье «Самоуправство» ему отказали из-за отсутствия состава преступления. Правоохранители пришли к выводу, что питомец был выпущен на перрон из-за невнимательного отношения сопровождающего к животному. При этом за хозяином оставили право решать вопрос в гражданском суде.

За нахождение питомца назначили вознаграждение 30 тысяч рублей

К истории кота Твикса остались неравнодушными сотни волонтеров со всей России. Как рассказала РИА Новости лидер волонтерского движения Ольга Кудряшова, ей звонят из Москвы, Волгограда, Петербурга. В Кирове на поиски вышли более 300 человек.

Кудряшова также сообщила, что хозяин кота обратился к ней еще 12 января.

Работа идет, но пока результатов нет, мы не знаем, в каком направлении ушел кот, но весь вокзал уже прочесан, все сотрудники опрошены Ольга Кудряшова волонтер

По ее словам, поиски продолжаются, ведь «если Твикса кто-то подобрал, нам нужно, чтобы этот человек увидел, что животное ищут».

Сообщается также, что за информацию о нахождении кота обещано вознаграждение — 30 тысяч рублей.