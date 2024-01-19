Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:21, 19 января 2024Силовые структуры

Момент выбрасывания кота пассажира проводницей попал на видео

Прокуратура показала видео, где проводница выбрасывает кота пассажира из вагона

Появилось видео, на котором проводница поезда ЕкатеринбургСанкт-Петербург выбрасывает кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Запись «Ленте.ру» предоставили в Уральской транспортной прокуратуре.

На кадры попал момент, когда женщина бросает домашнего питомца в снег.

В прокуратуре отметили, что уже начата проверка о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде.

Ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное по кличке Твикс ищут по всему городу уже больше недели. К поискам подключили местных волонтеров. За нахождение питомца назначили вознаграждение — 30 тысяч рублей. Также хозяин кота обратился за помощью в транспортную полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

      Стоянов высказался о женских ролях на фоне запрета пропаганды ЛГБТ

      СКР попросил арестовать лидера узбекской диаспоры за оскорбление участников СВО

      Москва установила новый рекорд на рынке жилья

      Археологи нашли редчайшую монету возрастом 2,7 тысячи лет

      Офицер ВСУ призвал военнообязанных украинцев не думать об одной жизни

      Звезда «Слова пацана» предложил идею для второго сезона сериала

      Врач назвала улучшающее кожу и волосы постельное белье

      В Госдуме отреагировали на рождение в России Люцифера

      Попытки ВСУ атаковать российские нефтебазы объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше