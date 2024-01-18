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23:14, 18 января 2024Россия

Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров

В Кирове больше недели ищут выброшенного из поезда проводницей домашнего кота

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Теперь кота ищут по всему городу уже больше недели, сообщает KP.RU.

Уточняется, что домашнее животное перевозили в переноске по всем правилам, но в какой-то момент он по недосмотру хозяина — жителя Ленобласти — выбрался из нее и стал свободно гулять по вагону. После этого кот пропал, позднее по записям камер наблюдения обнаружили, что одна из проводниц выкинула его из поезда.

К поискам подключили местных волонтеров, за нахождение питомца назначили вознаграждение 30 тысяч рублей. Также хозяин питомца обратился за помощью в транспортную полицию, кировское ЛО МВД РФ на транспорте провело проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудник поезда выпустила животное на улицу, по ошибке приняв его за бродячее, и далеко не последнюю роль в случившемся сыграла халатность сопровождающего его человека.

Проводницу опросили, она рассказала, что о коте, гуляющем по вагону, ей сообщили другие пассажиры. Она пыталась выяснить, есть ли в поезде владелец животного, но не нашла его и сделала вывод, что оно забрело в вагон случайно.

Хозяева кота написали заявление в полицию, однако в заведении дела по статье «Самоуправство» им отказали в виду отсутствия состава преступления.

Ранее 20-летняя проводница поезда Симферополь — Санкт-Петербург обиделась на охранников и заминировала Московский вокзал. На девушку составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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      Александра Синицына
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