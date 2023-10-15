Проводница от обиды заминировала вокзал в Петербурге

Проводница обиделась на охрану и заминировала Московский вокзал в Петербурге

20-летняя проводница поезда Симферополь — Санкт-Петербург обиделась на охранников и заминировала Московский вокзал. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, девушка перед работой отдыхала в ночном клубе, после этого она, еще нетрезвая, приехала на вокзал Северной столицы, чтобы отправиться в рейс.

На входе у россиянки возникли проблемы с сотрудниками охраны — те хотели заставить девушку пройти досмотр. Проводница наотрез отказывалась от выполнения процедуры. В какой-то момент она заявила инспектору, что у нее в сумке бомба. Девушку задержали и доставили в местный отдел полиции. Там ей предложили пройти освидетельствование, но она снова отказалась.

На юную проводницу составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что студентка угрожала взорвать здание Московского финансово-юридического университета после знакомства с молодым человеком.