В Москве студентка угрожала взорвать университет после знакомства с новым парнем

Shot: студентка угрожала взорвать здание МФЮА после знакомства с новым парнем

Студентка угрожала взорвать здание Московского финансово-юридического университета (МФЮА) после знакомства с новым парнем. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, после получения письма с угрозами, руководство учебного заведения обратилось в полицию. Прибывшие саперы с собаками никакого взрывного устройства на месте не обнаружили.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность отправителя сообщения о «минировании» вуза. Ею оказалась девушка.

В ходе допроса она объяснила следователям, что недавно познакомилась с молодым человеком. Ухажер якобы подставил жительницу Москвы, выслав с ее почтового ящика письмо с угрозами.

Ранее сообщалось, что в Керчи подросток угрожал взорвать школу. Свой поступок несовершеннолетний позже объяснил тем, что разозлился на учителей и одноклассников.