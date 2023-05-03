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10:16, 3 мая 2023Россия

В Москве студентка угрожала взорвать университет после знакомства с новым парнем

Shot: студентка угрожала взорвать здание МФЮА после знакомства с новым парнем

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Студентка угрожала взорвать здание Московского финансово-юридического университета (МФЮА) после знакомства с новым парнем. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, после получения письма с угрозами, руководство учебного заведения обратилось в полицию. Прибывшие саперы с собаками никакого взрывного устройства на месте не обнаружили.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность отправителя сообщения о «минировании» вуза. Ею оказалась девушка.

В ходе допроса она объяснила следователям, что недавно познакомилась с молодым человеком. Ухажер якобы подставил жительницу Москвы, выслав с ее почтового ящика письмо с угрозами.

Ранее сообщалось, что в Керчи подросток угрожал взорвать школу. Свой поступок несовершеннолетний позже объяснил тем, что разозлился на учителей и одноклассников.

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Анна Щербакова
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