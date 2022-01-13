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Озлобившийся на учителей российский подросток угрожал взорвать школу

В Керчи озлобившийся на учителей и одноклассников подросток угрожал взорвать школу

Фото: телеграм-канал «Mash на волне»

Подросток угрожал взорвать школу в Керчи, так как обозлился на учителей и одноклассников. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на волне.

По имеющимся данным, девятиклассник рассылал в соцсетях сообщения с планами напасть на образовательное учреждение. Эти сведения попали к представителям ФСБ, они проверили территорию школы, но никаких признаков предстоящего теракта не обнаружили.

Силовики вычислили девятиклассника, который заявлял о готовящемся нападении. Российского подростка задержали, на допросе он рассказал, что угрозы писал в связи с неприязнью к учителям и одноклассникам.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за заведомо ложного сообщения о теракте.

В декабре 2021 года в Москве возле школы полицейские задержали 18-летнего вооруженного россиянина. При досмотре у молодого человека нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. По факту произошедшего завели уголовное дело.

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Анна Щербакова
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