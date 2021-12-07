Возле московской школы задержали планировавшего теракт вооруженного россиянина

Россиянина с пневматическим пистолетом и тремя ножами задержали возле школы в Москве

В Москве возле школы полицейские задержали 18-летнего вооруженного россиянина. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, молодой человек обратил на себя внимание силовиков сообщением в социальной сети о том, что собирается 7 декабря устроить теракт в школе. Подозреваемый был задержан на подходе к учебному заведению. При досмотре у него нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. По факту произошедшего проводится проверка.

3 октября сообщалось, что в Новомичуринске эмоциональный младшеклассник расклеил объявления о расстреле школы. Листовки привлекли внимание правоохранительных органов.