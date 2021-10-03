Младшеклассник пообещал расстрелять школу и привлек внимание ФСБ

В городе Новомичуринск Рязанской области ученик младших классов расклеил объявления о расстреле школы. Об этом сообщает ТАСС.

Листовки привлекли внимание правоохранительных органов, и в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД и УФСБ России нашли автора объявлений. Им оказался младшеклассник, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности.

В полиции установили, что поводом для угроз стали «эмоциональные причины», при этом реальной опасности для учебного заведения не было. В отношении ребенка и его родителей приняты меры профилактического характера.

24 сентября Следственный комитет России возбудил уголовные дела в связи с появлением в Telegram каналов о готовящихся нападениях на школы Вологды и Палласовки (Волгоградская область). Расследование ведется по статье о приготовлении к массовому убийству. В частности, 20 сентября, когда студент Тимур Бекмансуров напал на Пермский университет, в мессенджере был создан канал под названием «Расстрел вологодской школы». Его администратор сообщил читателям о выборе гимназии №2, где требуется «навести порядок». 23 сентября был заведен канал «Расстрел Палласовской школы» с угрозами теракта в школе №12. Туда экстренно прибыли правоохранительные органы для проверки учебного заведения, но никаких подозрительных предметов не нашли.

Ранее сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ») может получить из бюджета почти 1,6 миллиарда рублей на разработку системы по выявлению социально опасных учащихся. Система должна будет анализировать письменные работы школьников и студентов и выявлять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что в основе проекта будет нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, авторами которых являются люди с психическими или социальными отклонениями.