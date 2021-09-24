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На выявление социально опасных учащихся потратят более миллиарда рублей

РБК: 1,6 млрд бюджетных рублей пойдут на выявление социально опасных учащихся
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Фото: Алексей Смирнов / РИА Новости

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ») может получить из бюджета почти 1,6 миллиарда рублей на разработку системы по выявлению социально опасных учащихся. Об этом сообщает РБК.

Поясняется, что система должна будет анализировать письменные работы школьников и студентов и выявлять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что в основе проекта будет нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, авторами которых являются люди с психическими или социальными отклонениями.

Ранее сообщалось, что 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров, напавший на пермский госуниверситет с ружьем, до трагедии написал пост в одной из соцсетей, где рассказал, что им движет ненависть к людям, а идею массового убийства он вынашивал несколько лет. Бывшая подруга Бекмансурова также рассказала, что молодой человек увлекался просмотром видео со сценами насилия, и присылал ей кадры с расстрелом людей и отрезанием голов.

Также в мизантропии признавался и 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани. Позднее он отметил, что раскаивается и признает свою вину.

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