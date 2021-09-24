На выявление социально опасных учащихся потратят более миллиарда рублей

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ») может получить из бюджета почти 1,6 миллиарда рублей на разработку системы по выявлению социально опасных учащихся. Об этом сообщает РБК.

Материалы по теме «Человек с подавленной агрессией» Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек? «Он был неоднократно травмирован». Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?

Поясняется, что система должна будет анализировать письменные работы школьников и студентов и выявлять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что в основе проекта будет нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, авторами которых являются люди с психическими или социальными отклонениями.

Ранее сообщалось, что 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров, напавший на пермский госуниверситет с ружьем, до трагедии написал пост в одной из соцсетей, где рассказал, что им движет ненависть к людям, а идею массового убийства он вынашивал несколько лет. Бывшая подруга Бекмансурова также рассказала, что молодой человек увлекался просмотром видео со сценами насилия, и присылал ей кадры с расстрелом людей и отрезанием голов.

Также в мизантропии признавался и 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани. Позднее он отметил, что раскаивается и признает свою вину.